الأثنين 8 رمضان 1445 ﻫ - 18 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع الروسية تقرر إجراء تدريبات يومية لقواتها في البحر الأسود

منذ 45 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

الأناضول
A A A
طباعة المقال

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الأحد أمرا لوحدات بلاده العسكرية التابعة لأسطول​​​​​​​ البحر الأسود، بإجراء تدريبات يومية خلال ساعات الليل والنهار.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، أن شويغو زار مركز قيادة أسطول البحر الأسود، وتلقى معلومات عن الوضع الحالي فيها.

وأضافت أن شويغو أصدر تعليماته بإجراء الوحدات العسكرية البحرية في البحر الأسود تدريبات يومية خلال ساعات الصباح والمساء بهدف صد الهجمات الأوكرانية.

وأكد الوزير الروسي على ضرورة التدريبات اليومية لتعزيز جاهزية القوات العسكرية البحرية.

كما أمر شويغو بتركيب أسلحة نارية إضافية ورشاشات من العيار الثقيل لتدمير الدرونات بأنواعها الجوية والبحرية، وفق المصدر نفسه.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مشهد عام لمدينة القاهرة
دبلوماسي صيني يعد المصريين بملايين الوظائف
بـ 20 طناً من القنابل.. الاحتلال الإسرائيلي يكشف كيف استهدف "رجل الظل" في حماس
قوات الجيش السوداني
اشتباكات السودان
أمريكا تحذر من عودة "المتشددين" للمشهد السوداني

الأكثر قراءة

عناصر من قوى الأمن
مُصاب بطلق ناري في خاصرته في البقاع.. وقوى الأمن تكشف مفاجأة!
الرئيس الأمريكي جو بايدن
حالة من الغضب والهستيريا تصيب بايدن بعد سماعه هذا الخبر!
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات