الدفاع الروسية تقرر إجراء تدريبات يومية لقواتها في البحر الأسود

أصدر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم أمس الأحد أمرا لوحدات بلاده العسكرية التابعة لأسطول​​​​​​​ البحر الأسود، بإجراء تدريبات يومية خلال ساعات الليل والنهار.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، أن شويغو زار مركز قيادة أسطول البحر الأسود، وتلقى معلومات عن الوضع الحالي فيها.

وأضافت أن شويغو أصدر تعليماته بإجراء الوحدات العسكرية البحرية في البحر الأسود تدريبات يومية خلال ساعات الصباح والمساء بهدف صد الهجمات الأوكرانية.

وأكد الوزير الروسي على ضرورة التدريبات اليومية لتعزيز جاهزية القوات العسكرية البحرية.

كما أمر شويغو بتركيب أسلحة نارية إضافية ورشاشات من العيار الثقيل لتدمير الدرونات بأنواعها الجوية والبحرية، وفق المصدر نفسه.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.