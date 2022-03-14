الدفاع الروسية: دمرنا جميع نقاط إطلاق النار في ماريوبول الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إنه تم تدمير جميع نقاط إطلاق النار في أحياء ضواحي مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتابعت الوزارة في بيان: “تم تجهيز 200 حافلة لإجلاء السكان من مدينة ماريوبول”.

الوزارة الروسية قالت أيضا: “اقترحنا إنشاء 10 ممرات إنسانية لعبور المدنيين، اليوم لكن السلطات الأوكرانية وافقت على 3 فقط منها”.

وتابعت “مدينتا ميليتوبول وخيرسون تخضعان تحت سيطرة قواتنا بالكامل”، مضيفة “الوضع الإنساني في عدد من المدن الأوكرانية متدهور”.

دعوة أوروبية

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روسيا إلى وقف هجومها على أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدا في اتصال هاتفي التزامهما بمحاسبة روسيا بعد شن عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بمسار الحل الدبلوماسي، عقدت أوكرانيا وروسيا جولة مباحثات جديدة اليوم الإثنين، بعد ساعات قليلة من اتهامات متبادلة بالقصف وقتل المدنيين.

رابع جلسة مفاوضات

ونشر رئيس الوفد المفاوض عن كييف ومساعد الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك صورة على تويتر لمحادثات عبر الفيديو مع مسؤولين روس واصفًا المفاوضات بأنها “صعبة” ومشيرا إلى أن الطرفين استعرضا “مواقفهما المحددة”.

وهذه رابع جلسة مفاوضات بين بودولياك ونظيره الروسي فلاديمير ميدينسكي مستشار الكرملين.

وقد عُقدت الجلسات الثلاث الماضية على الحدود الأوكرانية البيلاروسية وتلك البولندية البيلاروسية.

تأتي هذه الجولة الجديدة بعد لقاء أول لم يفضِ إلى أي نتيجة وجمع وزيرَي الخارجية الروسي والأوكراني الخميس الماضي في تركيا.