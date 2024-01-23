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الدفاع الروسية: ضربات صاروخية على أوكرانيا أصابت الأهداف المقصودة بنجاح

منذ 23 ثانية
علما روسيا وأوكرانيا

علما روسيا وأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن روسيا شنت ضربات صاروخية على منشآت للإنتاج العسكري في أوكرانيا وأصابت جميع الأهداف المقصودة بنجاح.

وذكرت الوزارة في بيان، لم يتسن لرويترز التحقق منه بشكل مستقل، أنه تم تنفيذ الضربات بصواريخ من الجو والبر على منشآت تنتج الصواريخ والمتفجرات والذخيرة.

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق إن روسيا شنت ضربة جوية كبيرة على أوكرانيا الثلاثاء مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وأضافوا أن الهجوم الصاروخي الذي وقع في الصباح الباكر استهدف بشكل رئيسي أكبر مدينتين في البلاد وهما كييف وخاركيف.

    المصدر :
  • رويترز

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