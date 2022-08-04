الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 500 مسلّح أوكراني في ضربات جوية

زعمت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني، إضافة إلى “130 عنصر مسلح من القوميين المتطرفين بضربات فائقة الدقة من القوات الجوية الفضائية التابعة للجيش الروسي”.

أتى ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، الذي قال إن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ونتيجة للضربات الجوية بأسلحة فائقة الدقة على مواقع اللواء الآلي رقم 92، بالقرب من مدينة خاركوف، تم تحييد ما يصل إلى 130 عسكريا و13 عربة مصفحة.

كما أصيبت نقطة انتشار مؤقتة لوحدات لواء الهجوم رقم 95، المحمولة جوًا، في منطقة قرية “كونستانتينوفكا” في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقتل ما يصل إلى 400 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية هناك، بالإضافة إلى 20 وحدة من المعدات العسكرية، وفق ما ذكرت الدفاع الروسية.

على صعيد آخر، وافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على خطة لتطوير ممر الملاحة الشمالي حتى العام 2035، ويبلغ إجمالي تمويل الأنشطة نحو 1.8 تريليون روبل (قرابة 30 مليار دولار).

وجاء في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية: “تواصل الحكومة العمل على إنشاء البنية التحتية لممر الملاحة الشمالي، أهم ممر شحن ذو أهمية وطنية وعالمية. ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على أمر الموافقة على خطة تطويره حتى عام 2035 وتتضمن الخطة تمويل أنشطة بنحو 1.8 تريليون روبل”.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير هذا الممر البحري.