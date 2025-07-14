الدفاع المدني: الاحتلال يقطع طريق الإسعاف شرق غزة ويمنع إنقاذ المصابين

كشف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، مساء الأحد، عن عجز فرقهم عن الوصول لمناطق شرق مدينة غزة، لأنها ضمن نطاق استهدافات إسرائيلية “لا ترحم”.

وتحدث عن “إشارات كبيرة” بوجود قتلى ومصابين ومحاصرين في المدينة الواقعة شمالي القطاع.

ونبّه بصل، في بيان، أن “كل حديث عن انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق بأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية (شرقي المدينة) عارٍ عن الصحة بشكل كامل”.

وبيّن أن “ما حدث فقط هو تراجع محدود جدًا للآليات، والاحتلال يغطي بالنار لغاية شارع صلاح الدين” على طول مناطق شرق مدينة غزة.

وطالب بصل، الفلسطينيين بـ”عدم الوصول إلى شارع صلاح الدين بالمطلق”.

وحذر من أن “من يقترب هناك يصبح عرضة للاستهداف بشكل مباشر دون رحمة”.

وفيما أكد بصل، أن هناك “إشارات كبيرة بوجود شهداء ومصابين ومحاصرين في تلك المناطق”، إلا أنه قال: “لسنا قادرين على الوصول إليها”.

كما حث “المواطنين المتواجدين غرب شارع صلاح الدين بعدم الصعود على الأسطح أو الجلوس أمام البيوت أو التصوير من النوافذ”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.