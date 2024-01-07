الدفاع المدني بغزة: القصف الإسرائيلي استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، أنه سجل سقوط أكثر من 22600 شهيد وما يزيد على 57 ألف إصابة بفعل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف أن 43 من أفراد طواقم الدفاع المدني استشهدوا وأصيب ما يزيد عن 180 منذ بداية القصف الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه جرى تدمير عشرة مراكز للدفاع المدني من أصل 18 مركزاً في قطاع غزة، وأن الجيش الإسرائيلي “تعمد دمار البنية التحتية بشكل كامل” في القطاع.

وتابع المتحدث قائلاً إنه جرى اعتقال 5 أفراد من الدفاع المدني في الفترة ذاتها ولا معلومات عنهم حتى الآن.

وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة العمل الفوري والعاجل لإيقاف “الحرب الدموية التي تُشن على قطاع غزة وضرورة التدخل الفوري لحماية ما تبقى من طواقم الدفاع المدني”.

وأوضح أنه لم تصل للدفاع المدني أي كميات من الوقود “ما أدى لتعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية”.

يأتي هذا بينما تدخل الحرب بين إسرائيل وحماس شهرها الرابع، الأحد، وسط مخاوف من توسعها إقليميا.

وفجر الأحد، تحدث شهود عن غارات جوية إسرائيلية على خان يونس المدينة الكبيرة في جنوب قطاع غزة والمركز الجديد للاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه يركز عملياته من الآن فصاعداً على وسط غزة وجنوبها.