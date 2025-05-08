الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدفاع المدني بغزة يعلن توقف 75% من مركباته لنفاد الوقود

منذ 4 دقائق
الدفاع المدني في غزة

الدفاع المدني في غزة

A A A
طباعة المقال

كشف جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الخميس، عن توقف 75 بالمئة من مركباته عن العمل، بسبب نفاد الوقود اللازمة لتشغيلها، في ظل الحصار والإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقال في بيان عبر منصة “تلغرام”: “75 بالمئة من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها”.

وأضاف: “نعاني أيضا من عجز كبير في توفير المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين”.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات، ما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصاً، معظمهم أطفال، وفق تقارير حكومية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

    المصدر :
  • الأناضول

المزيد من أخبار العالم

هدم منزل في فلسطين
الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المنازل بالضفة ويُصعّد الاعتداءات
الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على أحياء غزة
غزة تحت القصف
الصليب الأحمر: معاناة غزة تشكك في إنسانيتنا من جذورها
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاسز رويترز
الاتحاد الأوروبي يرحب باقتراح ماكرون تخفيف العقوبات عن سوريا

الأكثر قراءة

وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟