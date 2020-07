الدلافين الروسية تنجز مهمات عسكرية واستخبارية بالمياه السورية

اكتسبت مشاريع الثدييات البحرية التابعة للبحرية الروسية اهتماما عالميا عندما ظهر حوت بيلوغا في النرويج في أبريل 2019، حيث يعتقد أنه كان قد هرب من برنامج تدريب البحرية الروسية.

ويبدو أن البحرية الروسية وسعت من استخدام الدلافين في مهامها، حيث ظهرت أدلة على إرسال موسكو دلافين مدربة لدعم حربها في سوريا، ونشرها في القاعدة البحرية في طرطوس في أواخر عام 2018.

ونشر موقع فوربس صور أقمار اصطناعية لانتشار هذه الدلافين في قاعدة بحرية تضم غواصات روسية بطرطوس، وهي مشابهة تماما لتلك التي تم رصدها في البحر الأسود والقطب الشمالي.

New article – evidence that #Russia sent its trained **dolphins** to war in Syria. Check out sat image showing wild whales near captive beluga whale in Olenta Guba #SubSunday #GUGI #Submarines https://t.co/1UJk6nBtFd

— H I Sutton (@CovertShores) July 19, 2020