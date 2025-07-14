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الدماء الصحفية مستمرة في غزة.. شهيد جديد يرفع الحصيلة إلى 225

14 - يوليو - 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين

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استشهد الصحفي الفلسطيني فادي خليفة، أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت مصادر طبية للأناضول، أن فلسطينيين اثنين، أحدهما الصحفي فادي خليفة، استشهدا إثر استهداف إسرائيلي لمواطنين في حي الزيتون، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وقبل أسابيع، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 225 فلسطينيا منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى/ غير حكومي)، 119 انتهاكا إسرائيليا خلال مايو/ أيار الماضي، فقط بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

    المصدر :
  • الأناضول

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