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الدنمارك أوقفت المساعدات التنموية للفلسطينيين

منذ 9 دقائق
علم الدنمارك

علم الدنمارك

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ذكرت وكالة ريتساو للأنباء الثلاثاء نقلا عن وزير التعاون الإنمائي الدنمركي أن الدنمارك أوقفت مؤقتا المساعدات التنموية للفلسطينيين بعد هجوم مباغت شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

هذا وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الثلاثاء إن نحو 200 ألف شخص، أو قرابة عشرة بالمئة من السكان، فروا من ديارهم في غزة منذ بدء الهجمات، وهم معرضون لنقص مياه الشرب والكهرباء بسبب الحصار.

وقال ينس لايركه المتحدث باسم المكتب في مؤتمر صحفي بجنيف “تصاعدت وتيرة النزوح بشكل كبير في عموم قطاع غزة، حيث تجاوز العدد 187500 شخص منذ يوم السبت. ويحتمي معظمهم في المدارس”.

وأضاف أن من المتوقع حدوث المزيد من النزوح مع استمرار الاشتباكات.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن المنظمة سجلت 13 هجوما على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد في مطلع الأسبوع، مضيفا أن الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في القطاع نفدت بالفعل.

    المصدر :
  • رويترز

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