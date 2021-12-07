الدنمارك.. المحكمة تقبل الطعن في قرار حجز سفينة البحوث الروسية

أعلن معهد علم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن محكمة الاستئناف الدنماركية المختصة قبلت الطعن في قرار حجز سفينة الأبحاث الروسية “الأكاديمي يوفي”.

وقال متحدث باسم المعهد: “هذا صحيح”، معلقا على المعلومات التي تفيد بأن “محكمة في الدنمارك أيدت الاستئناف”.

وأشارت السفارة الروسية في كوبنهاغن في فبراير الماضي إلى أن “سلطات الدنمارك، احتجزت سفينة الأبحاث الروسية، وأن “الاحتجاز وقع في الأول من نوفمبر الماضي، أثناء التزود بالوقود قرب ميناء سكاجين”.

واضافت: “تم حجز السفينة في إجراء مؤقت بطلب من طرف ثالث على خلفية نشاطات سابقة للسفينة المذكورة، وصادرت الشرطة كل الوثائق الموجودة على متنها”.

ولفتت السفارة إلى أن “السفينة تبحر تحت علم روسيا وهي مملوكة للدولة الروسية، ويستخدمها المعهد الروسي المذكور للأغراض العلمية”.