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الدنمارك تبحث عن يخت على علاقة بانفجارات خطي نورد ستريم

منذ 57 دقيقة
علم الدنمارك

علم الدنمارك

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قال الحاكم المحلي لجزيرة كريستيانسو الخميس إن الشرطة الدنمركية تبحث عن يخت بالجزيرة الصغيرة الواقعة في بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجار خطي أنابيب نورد ستريم.

وأكدت السلطات الألمانية أمس الأربعاء 8\3\2023 أنها داهمت سفينة في يناير\كانون الثاني ربما نقلت المتفجرات التي استُخدمت في تفجير خطي الأنابيب.

وقال سورون تيم أندرسن الذي يتمتع بأعلى سلطة على الجزيرة لرويترز “تبحث الشرطة عن قارب بعينه كان راسيا هنا في سبتمبر\أيلول”.

وأصبحت انفجارات 26 سبتمبر\أيلول في خطي أنابيب نورد ستريم، المخصصين لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي الروسي، نقطة خلاف شديد بين موسكو والغرب بعد غزو أوكرانيا العام الماضي.

وتحقق السلطات في السويد وألمانيا والدنمرك في الوقت الراهن في الانفجارات وتقول إنها كانت متعمدة، لكن لم تحدد الجهة التي قد تكون مسؤولة عنها.

    المصدر :
  • رويترز

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