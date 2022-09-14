الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدنمارك تعتزم تدريب عسكريين أوكرانيين

منذ 4 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

أعلنت الدنمارك عزمها تدريب عسكريين أوكرانيين على أراضيها لدعم كييف في التصدي للعملية الروسية، لتحذو بذلك حذو بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو” عن وزير الدفاع مورتن بيدسكوف قوله إنه “سيكون هناك تدريب في الدنمارك، ولا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك”.

وحتى الآن اكتفت كوبنهاجن بإرسال مدربين إلى بريطانيا التي كانت أول دولة تبادر إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيها.

وفي منتصف يونيو/ حزيران تعهّدت لندن تدريب 10 آلاف جندي أوكراني في عدد من القواعد البريطانية في غضون أربعة أشهر.

وعلى غرار دول غربية أخرى، تعهّدت الدنمارك في أغسطس/ آب إرسال 130 ضابطاً إلى بريطانيا لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية.

لكنّ انتقال البلد الاسكندينافي إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيه يشكل انخراطاً أكبر من جانب هذا العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الجهود الرامية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

ويمثّل قرار كوبنهاجن امتداداً لمؤتمر للجهات المانحة لأوكرانيا نظّمه حلف شمال الأطلسي في أغسطس/ آب.

وبموجب استفتاء أجري في مطلع يونيو/ حزيران، انضمّت كوبنهاجن أيضاً إلى سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي ظلّت خارجها طوال ما يقرب من ثلاثين عاماً.

    المزيد من أخبار العالم

    خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية (الأناضول)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    نائبة وزير الدفاع الأوكراني: العملية مستمرة وهدفها تحرير خاركيف
    كورونا في الصين
    الصين.. 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا
    مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
    بوريل: العقوبات على روسيا تمنعها من تعويض خسائرها‭ ‬العسكرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو مرعب.. صاروخ روسي يسبب انفجاراً في خاركيف شبيه بانفجار مرفأ بيروت!
    وزير التربية عباس الحلبي
    تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
    مونديال قطر
    الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر