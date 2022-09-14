الدنمارك تعتزم تدريب عسكريين أوكرانيين

أعلنت الدنمارك عزمها تدريب عسكريين أوكرانيين على أراضيها لدعم كييف في التصدي للعملية الروسية، لتحذو بذلك حذو بريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو” عن وزير الدفاع مورتن بيدسكوف قوله إنه “سيكون هناك تدريب في الدنمارك، ولا يمكنني تقديم مزيد من التفاصيل، ولكن سيكون هناك تدريب للجيش الأوكراني في الدنمارك”.

وحتى الآن اكتفت كوبنهاجن بإرسال مدربين إلى بريطانيا التي كانت أول دولة تبادر إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيها.

وفي منتصف يونيو/ حزيران تعهّدت لندن تدريب 10 آلاف جندي أوكراني في عدد من القواعد البريطانية في غضون أربعة أشهر.

وعلى غرار دول غربية أخرى، تعهّدت الدنمارك في أغسطس/ آب إرسال 130 ضابطاً إلى بريطانيا لدعم مبادرة لندن في تدريب القوات الأوكرانية.

لكنّ انتقال البلد الاسكندينافي إلى تدريب قوات أوكرانية على أراضيه يشكل انخراطاً أكبر من جانب هذا العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الجهود الرامية لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا.

ويمثّل قرار كوبنهاجن امتداداً لمؤتمر للجهات المانحة لأوكرانيا نظّمه حلف شمال الأطلسي في أغسطس/ آب.

وبموجب استفتاء أجري في مطلع يونيو/ حزيران، انضمّت كوبنهاجن أيضاً إلى سياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي والتي ظلّت خارجها طوال ما يقرب من ثلاثين عاماً.