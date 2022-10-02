الدنمارك تعلن إخطارها بتوقف تسرب الغاز من نورد ستريم

قالت هيئة الطاقة بالدنمارك، الأحد، إن شركة نورد ستريم إيه.جي أخطرتها باستقرار الضغط في خط أنابيب نورد ستريم 1 المتضرر، ما يعني توقف تدفق الغاز الطبيعي من آخر نقاط التسرب.

واكتُشفت الأسبوع الماضي أربع نقاط تسرب للغاز في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 في بحر البلطيق بالقرب من الدنمرك والسويد.

ورغم أن الخطين لم يكونا يعملان وقت حدوث ما يشتبه أنها تفجيرات تسببت في التسرب، فقد كانا مملوءين بالغاز الذي يتسرب إلى سطح الماء في بحر البلطيق منذ يوم الاثنين.

وتم أمس السبت الإعلان عن توقف تسرب الغاز من خط نورد ستريم 2.

قال متحدث باسم الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إن الغاز لم يعد يتدفق إلى خارج الخط بعد التسرب الذي حدث في الأسبوع الماضي، والذي دفع بأطنان من غاز الميثان إلى بحر البلطيق.

وقال المتحدث أورليخ ليسيك “هذا يمكن أن يعني شيئين… إما أن خط الأنابيب فارغ تماما “الآن” أو أن ضغط الغاز في خط الأنابيب وضغط الماء خارجه وصلا إلى حالة التعادل”.

هذا وكان قد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن الحوادث في خطي أنابيب للغاز يمتدان تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا تبدو “عملا إرهابيا” وتتطلب التحقيق بالتعاون مع عدد من الدول.

ويحقق الاتحاد الأوروبي في تسريبات كبيرة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2، التابعين لشركة جازبروم الروسية وقال إنه يشتبه في حدوث عمل تخريبي