الدنمارك: رصد طائرات مسيرة جديدة فوق منشآت عسكرية خلال الليل

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2025 1:55 مساءً
رادار متنقل في منطقة الجيش الدنماركي في أماغر، بيونيغاردن، بالقرب من قرية دراغور وعلى ساحل أوريسوند، المضيق بين الدنمارك والسويد، في كوبنهاغن، الدنمارك، 26 سبتمبر 2025. رويترز

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الدنماركية عن القوات المسلحة قولها اليوم السبت إنه جرى رصد طائرات مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت عسكرية في البلاد خلال الليل، وذلك بعد أن توغلت طائرات مسيرة عدة مرات بالقرب من المطارات والبنية التحتية الحيوية خلال الأسبوع الماضي.

ولم تحدد القوات المسلحة أماكن رصد الطائرات المسيرة.

ونقلت وكالة ريتزاو للأنباء عن الشرطة قولها إنها رصدت طائرات مسيرة بالقرب من قاعدة كاروب الجوية غرب الدنمارك.

وأُغلق مطار كوبنهاغن، أكثر مطارات دول شمال أوروبا ازدحاما، لعدة ساعات في وقت متأخر من يوم الاثنين بعد رصد عدة طائرات مسيرة كبيرة في مجاله الجوي. وأُغلقت أيضا خمسة مطارات مدنية وعسكرية أصغر بشكل مؤقت في الأيام التالية.

ووصفت السلطات الدنماركية تحليق المسيرات بأنه هجمات متعددة الوسائل، وذكرت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن الأسبوع الماضي إن هذه الهجمات “هي الأخطر على البنية التحتية الحيوية الدنماركية حتى الآن”.

    المصدر :
  • رويترز

