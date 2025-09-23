الدنمارك: "مشغل عالي القدرات" وراء مسيرات تسببت في إغلاق مطار كوبنهاغن أمس

ضباط شرطة يسيرون بعد إغلاق حركة المرور في مطار كوبنهاغن بسبب بلاغات عن طائرات بدون طيار في كوبنهاغن، الدنمارك، 22 سبتمبر 2025. رويترز

قالت الشرطة الدنماركية اليوم الثلاثاء إنه يبدو أن “مشغلا يتمتع بقدرات عالية” هو الذي أطلق الطائرات المسيرة التي تسببت في إغلاق المطار الرئيسي في البلاد أمس الاثنين من أجل استعراض بعض الإمكانات، مضيفة أنه لم يتم تحديد هوية أي مشتبه بهم.

وأعيد فتح مطاري كوبنهاغن وأوسلو،، بعد إغلاقهما عقب رصد طائرات مسيّرة في مجالهما الجوي ما تسبب في تحويل رحلات جوية واضطرابات أخرى في السفر.

وتم تعليق أو تحويل الرحلات الجوية في مطار كوبنهاغن عقب رصد “طائرتين إلى ثلاث طائرات مسيرة كبيرة”، بحسب بيان للشرطة الدنماركية نُشر على منصة “إكس”.

وقال قائد الشرطة الدنماركية ينس غيسبرسن للصحفيين اليوم، في إشارة إلى الطائرات المسيرة في كوبنهاغن، “خلصنا إلى أن هذا ما يمكن أن نسميه مشغلا عالي القدرات”.

وذكر مطار كوبنهاغن، وهو الأكبر في اسكندنافيا، مساء الاثنين، إن “طائرات مسيّرة مجهولة الهوية” تسببت في وقف إقلاع الرحلات وتحويل رحلات أخرى إلى مطارات قريبة.

وتم إغلاق المطار لفترة وجيزة أمام الإقلاع والهبوط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال مطار كوبنهاغن كاستروب في بيان صباح اليوم الثلاثاء: “أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة”. وأفاد المطار بتحويل 31 رحلة جوية بعد رصد مسيرات، مشيراً إلى أن “20 ألف مسافر تأثروا جراء تعليق الرحلات الجوية”.

وأظهرت وسائل إعلام محلية انتشارا أمنيا كبيرا في محيط المطار. ولا يزال من غير الواضح متى ستعود العمليات إلى طبيعتها.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار العاصمة النرويجية أوسلو أيضا بعد رصد طائرات مسيّرة، بحسب ما أفادت هيئة البث النرويجية (إن آر كي) في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للشركة المشغلة “أفينور”، تم إغلاق كل من المطار والمجال الجوي فوق أوسلو. وقالت متحدثة باسم المطار إن الرحلات القادمة كانت تُحول إلى وجهات أخرى.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد أنشطة التخريب الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيّرة ومقاتلات لأجواء الناتو في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح مسؤولون أنه تم إغلاق مطار كوبنهاغن لأربع ساعات عندما شوهدت طائرتان أو ثلاث طائرات مسيرة كبيرة تحلق على مقربة منه، بينما تم إغلاق مطار أوسلو لمدة ثلاث ساعات.