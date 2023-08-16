الدنمارك: ندعو الصين إلى التحدّث "بحزم" مع روسيا بشأن أوكرانيا

أشار وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إلى أنّه يعتزم مطالبة الصين باتخاذ موقف أقوى بخصوص أوكرانيا، والتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص الحرب.

وأضاف لرويترز في شنغهاي في الصين، في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى البلاد: “نريد من الصين اتخاذ موقف أقوى”.

وأضاف: “بوتين لا يستمع إلى القادة الأوربيين، لكن من الجلي أنه يستمع إلى الصين. لذلك أريد القول إنه يتعيّن على الصين التعبير عن رأيها”.

وقال راسموسن إنّه سيناقش مسألة أوكرانيا والتعاون الثنائي في الطاقة الخضراء مع نظيره الصيني وانغ يي، خلال اجتماعهما يوم الجمعة في بكين. كما سيجتمع مع وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو غدًا الخميس.

والدنمارك داعم قوي للمجهود الحربي الأوكراني، وفي يونيو/ حزيران رفعت مساعدتها العسكرية إلى كييف إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.