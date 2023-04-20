الدنمارك وهولندا ستقدمان 14 دبابة ليوبارد 2 لأوكرانيا

قالت وكالة ريتزاو الدنمركية للأنباء أن الدنمارك وهولندا ستقدمان 14 دبابة ليوبارد 2 القتالية على سبيل التبرع لأوكرانيا وذلك نقلا عن وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن والقائم بأعمال وزير الدفاع ترويلس لوند بولسن.

“4 دبابات”

كانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز “ليوبارد 2” إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.

وأشارت إلى أن الدبابات الألمانية الصنع جاهزة للقتال وسيتم نشرها في الأسابيع المقبلة، على عكس دبابات القتال الرئيسية “إم 1 أبرامز” الأميركية التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها، والتي من المتوقع أن تستغرق شهورًا للوصول إلى ساحة المعركة.

وتمتلك العديد من الدول الأوروبية دبابات ليوبارد2 في مخزونها. ويعني القرار الألماني أنه يمكن أيضا إرسال بعض هذه الدبابات إلى أوكرانيا. وتأمل ألمانيا أن يتم تسليم حوالى 90 في نهاية المطاف لتدخل إلى ساحة المعركة.