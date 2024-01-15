الدواء مقابل الدواء.. تفاصيل صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل

نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية، عن مسؤول لم تكشف هويته، بأن مفاوضين توصلوا إلى اتفاق يسمح بتسليم أدوية لأكثر من 40 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، مقابل إرسال المزيد من الأدوية إلى مستشفيات القطاع.

وأضاف المسؤول لـ “سي إن إن”، أنه لا تزال بعض القضايا اللوجستية بحاجة إلى حل، ولكن من المتوقع أن تقوم قطر قريباً بإرسال شحنة إلى مصر، والتي ستقوم بعد ذلك بتسليمها إلى وزارة الصحة في غزة عبر معبر رفح، وستعمل الوزارة بعد ذلك على إيصالها إلى الرهائن عبر حماس.

ومن غير المتوقع أن يلعب الصليب الأحمر دوراً، كما فعل في الاتفاقات السابقة الخاصة بالرهائن في غزة.

وبحسب المسؤول، كان هناك بعض التأخير في توفير الدواء للرهائن، بما في ذلك أن الدوحة تنتظر وصول الدواء من دولة أخرى، لم يذكر اسمها، قبل أن تتمكن من شحنه إلى غزة.

وأضاف أن “حماس وافقت على الاتفاق فقط إذا تم إرسال المزيد من الأدوية للمستشفيات والفلسطينيين في غزة”.

وذكر المسؤول أنه قد طُلب من حماس السماح للصليب الأحمر بزيارة أكثر من 40 رهينة تعتقد إسرائيل أنهم بحاجة إلى علاج طبي أو دواء، لكن الحركة رفضت الطلب.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت، الجمعة، أن رئيس الموساد دافيد برنياع قدم خطة إلى قطر ستسمح بإدخال أدوية للمحتجزين، وأن نقل الأدوية سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة.