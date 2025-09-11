الدوحة تدين الهجوم الإسرائيلي وتؤكد تمسكها بالسلام وحل الدولتين

ثمن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، التضامن الذي أبداه أعضاء المجلس عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، مؤكدا أن ما جرى يمثل “انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، ويضع النظام الدولي بأسره أمام اختبار كبير”.

وأشار آل ثاني إلى أن الهجوم استهدف حيًّا سكنيًا يضم مدارس وبعثات دبلوماسية، إضافة إلى مبانٍ معروفة بأنها مقر لوفد حركة “حماس” المفاوض، معتبرا أن تبريرات رئيس الوزراء الإسرائيلي “شائنة ومغلوطة”.

وأكد أن قادة إسرائيل “مصابون بالغرور وسكرة القوة”، مشددًا على أن المتطرفين الذين يقودونها “تجاوزوا الحدود والقوانين الدولية” وأنهم لا يولون أولوية لتحرير الرهائن.

وجدد الشيخ محمد التمسك بالوساطة باعتبارها “بارقة أمل في هذا النزاع الدامي”، داعيًا إلى عدم الاستسلام “لغطرسة المتطرفين”، ومؤكدا أن قطر ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، وأن خيارها سيبقى السلام وحل الدولتين.