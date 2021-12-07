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الدوحة تكشف موعد استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي

7 - ديسمبر - 2021
الأمير تميم بن حمد آل ثاني

الأمير تميم بن حمد آل ثاني

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أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم بن حمد آل ثاني سيستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم غد الأربعاء في الديوان الأميري.

وأضافت الوكالة أن الامير بن حمد سيبحث مع الامير بن سلمان “العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتنمية العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

وأشارت إلى أن الامير بن سلمان سيصل مساء الأربعاء إلى الدوحة.

يذكر أن الامير بن سلمان وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، التى تعد ثاني محطاته في جولته الخليجية التي بدأت الإثنين بزيارة سلطنة عمان حيث كان باستقباله السلطان هيثم بن طارق.

ومن المقرر أن يزور الامير بن سلمان قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى إلى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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