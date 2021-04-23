الدولار الأمريكي.. تسجيل أسوأ أداء مقارنة بالعملات العالمية

سجل الدولار الأمريكي الأداء الأسوأ بين العملات الأساسية؛ فقد تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 1.90% أمام العملات الرئيسية ليستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستويات 91.106 نقطة متراجعا بنسبة 0.18%، ويأتي ذلك التراجع في أداء الدولار الأمريكي عقب قراءة مؤشر PMI التصنيعي الأمريكي والتي كانت دون التوقعات، كما أن عائدات سندات الخزانة الأمريكية لاتزال عن مستويات منخفضة.

من جانب آخر فإنه لا يزال ارتفاع إصابات كورونا داخل الولايات المتحدة يضغط على الدولار الأمريكي وبخاصة وأنها تسجل ارتفاعا ملحوظا وهو ما قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي سريعا، أوضحت البيانات الصحية الصادرة الجمعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت نحو 62 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية. كما سجلت البلاد نحو 719 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة.

وبهذه الإصابات والوفيات الجديدة، يرتفع إجمالي إصابات كورونا داخل الولايات المتحدة إلى 32 مليون شخص تقريبا، كما يرتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 570 ألف حالة تقريبا حتى اليوم.

الين الياباني

جاء الين الياباني في المركزي الثاني من بين العملات الأكثر تراجعا خلال اليوم، حيث تراجع الين الياباني بنسبة 0.76% أمام العملات الرئيسية ليسجل زوج الدلار ين USDJPY ارتفاعا على الرغم من التراجع القوي في أداء الدولار الأمريكي؛ وقد ارتفع زوج الدولار ين بنسبة 0.08% ويستقر حاليا عند مستويات 108.061، وقد كان للأنباء الواردة عن أوضاع كورونا في اليابان صدى سئ على أداء العملة اليابانية.

فقد قررت الحكومة اليابانية فرض إجراءات الطوار للمرة الثالثة من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، حيث قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أنه سيتم تطبيق إجراءات الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وثلاثة مدن رئيسية أخرى وذكرت بعض الصحف اليابانية أن تلك الإجراءات سيتم العمل بها ابتداء من 25 من أبريل الجاري.

الدولار النيوزلندي

تراجع الدولار النيوزلندي NZDUSD اليوم بنسبة 0.59%، حيث ارتفع زوج النيوزلندي دولار فقط بنسبة 0.15% ليستقر عند مستويات 0.7759، وكان لحالة عدم اليقين المسيطرة على تجاولات الأسواق أثر كبير في ذلك التراجع حيث يعتبر الدولار النيوزلندي من عملات المخاطرة تتضرر من تراجع شهية المخاطرة.