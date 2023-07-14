الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى خلال 15 شهرا مع توقعات بتوقف رفع الفائدة

يتأرجح الدولار قرب أدنى مستوى في 15 شهرا اليوم الجمعة ويتجه صوب أكبر تراجع أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني بعد بيانات تضخم أمريكية ضعيفة عززت مراهنات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من إنهاء مسار رفع الفائدة.

وكشفت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت على نحو لا يكاد يذكر في يونيو حزيران، فيما كانت الزيادة السنوية لتضخم أسعار المنتجين هي الأقل في قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بعد يوم من إعلان بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين زادت على نحو طفيف في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.06 بالمئة إلى 99.827 بعد ملامسة أدنى مستوى في 15 شهرا عند 99.574 في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المؤشر 2.4 بالمئة هذا الأسبوع وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثمانية أشهر.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل الدولار عند 1.1243 دولار في المعاملات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1227 دولار.

وانخفضت الكرونة السويدية 0.5 بالمئة مقابل الدولار عند 10.2560 لتتحرك مبتعدة عن أعلى مستوى في شهرين مقابل الدولار بلغته أمس الخميس.

كما نزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6868 دولار.

وانخفض الين الياباني 0.25 بالمئة إلى 138.41 مقابل الدولار ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي مقابل الدولار منذ يناير كانون الثاني.