الدولار الأمريكي يستقر قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الاثنين بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا في إنفاق المستهلكين الأمريكيين في يناير كانون الثاني مع تسارع وتيرة التضخم. وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأمريكي لقياس التضخم، بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.038 بالمئة إلى 105.21 مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.

وزاد المؤشر ثلاثة بالمئة في فبراير شباط ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت أربعة أشهر بينما يُعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4 بالمئة في يوليو تموز وأن تظل فوق الخمسة بالمئة حتى نهاية العام.

واستقر اليورو دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.0536 دولار الذي سجله يوم الجمعة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01 بالمئة خلال اليوم.

وارتفع الين الياباني 0.12 بالمئة إلى 136.29 ين للدولار بعدما انخفض لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 136.58 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة ليبلغ 0.671 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 0.614 دولار.