الدولار الأمريكي يهبط مقابل أغلب العملات الرئيسية

انخفض الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى (الخميس 9-2-2023)، ليتحرك بالتماشي مع تراجع عوائد سندات الخزانة، إذ تمسك المستثمرون بوجهات نظرهم القائلة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر مما ينبغي لأن التضخم بدأ في الدخول تحت السيطرة.

ففي التعاملات المسائية، انخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 103.24.

وصعد اليورو، وهو صاحب الثقل الأكبر في مؤشر الدولار، 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.0733 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2114 دولار، إذ تعزز كلاهما بتحسن المعنويات نحو المخاطرة في الأسواق.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي غالبا ما يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.8 بالمئة إلى 0.6973 دولار أمريكي.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 131.575 ين.