الدولار الامريكي يرتفع بعد أكبر تراجع يومي

ارتفع الدولار الأمريكي الجمعة محاولا تعويض بعض الخسائر بعد أكبر تراجع يومي في أكثر من أسبوعين، مع تحول تركيز المتعاملين إلى بيانات الوظائف الأمريكية لتلمس المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.21 بالمئة إلى 105.92 بعد انخفاضه 0.68 بالمئة أمس الخميس 4 أغسطس، وكان هذا أكبر تراجع له منذ 19 يوليو تموز، وظل أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوى بلغه في منتصف يوليو تموز.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة، والتي توفر مؤشرات على أداء الاقتصاد الأمريكي ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة عدد الوظائف 250 ألفا في يوليو تموز بعد زيادة 372 ألفا في يونيو حزيران.

وانخفض اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.02285 دولار بعد تفوق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على القلق المرتبط بأزمة طاقة أوروبية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.2156 دولار بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بأعلى معدل منذ نحو 27 عاما للسيطرة على التضخم، لكنه حذر من ركود مطول بدءا من الربع الأخير من هذا العام.

وارتفع الدولار 0.24 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 133.27 ين بعد انخفاضه 0.69 بالمئة أمس الخميس 4 أغسطس.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي وجرى تداول الدولار الأسترالي مقابل 0.69605 دولار في حين سجل الدولار النيوزيلندي 0.6299 دولار.