الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع مع تزايد احتمالات خفض الفائدة في أمريكا

انخفض الدولار اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبا مع ترقب المستثمرين لمراجعات البيانات الأمريكية التي قد تظهر أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كان يعتقد في البداية، مما يدعم التوقعات بضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته عند 97.323 في المعاملات الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 يوليو تموز، قبل صدور المراجعات المبدئية لبيانات الوظائف التي تغطي الفترة من أبريل نيسان 2024 إلى مارس آذار 2025.

ويتوقع خبراء اقتصاد مراجعة بخفض ما يصل إلى 800 ألف وظيفة، مما قد يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتخلف عن جهود تحقيق أكبر قدر من التوظيف.

وقال أليكس هيل العضو المنتدب لشركة إلكتوس فاينانشال في أوكلاند “أعداد التوظيف تزداد سوءا بمعدل كبير… وهذا يعني أن الدولار سينخفض ببطء، لكننا نتوقع تسارع الوتيرة”.

وتزداد توقعات المتداولين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون في العقود الآجلة لأموال المجلس بنسبة 11.6 بالمئة بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه بشهر سبتمبر أيلول ارتفاعا من 11 بالمئة أمس الاثنين، مع اعتبار الخفض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل أمرا مؤكدا.

وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 3656.92 دولار.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة في المعاملات الآسيوية إلى 1.1778 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 يوليو تموز.

وصعد الين مقابل الدولار بعد تراجعه أمس الاثنين عقب استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. وارتفع 0.3 بالمئة إلى 147.125 ين.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة ليسجل 0.6606 دولار في التعاملات المبكرة.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5949 دولار.

وزاد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة ليصل إلى 7.1193 مقابل الدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.3576 دولار منذ بداية اليوم.