الدولار عند ذروة شهر مقابل اليورو بدعم اتفاق تجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

سجل الدولار أعلى مستوى له في شهر أمام اليورو، اليوم الثلاثاء، في أعقاب سلسلة من الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، بينما تترقب الأسواق قراري أسعار الفائدة اللذين سيصدرهما مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان.

وأبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكبر اتفاق تجاري له حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، والذي يقضي بفرض رسوم جمركية 15 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي. ويشمل الاتفاق أيضا استثمارات أوروبية حجمها 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ويتجاوز ذلك الاتفاق الموقع مع اليابان الأسبوع الماضي بقيمة 550 مليار دولار والذي يتضمن رسوما جمركية مضادة 15 بالمئة.

واختتم المسؤولون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في ستوكهولم اليوم الثلاثاء. وفي حين لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق تقدم واضح، اتفق الجانبان على تمديد هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، والتي أُبرمت في منتصف مايو أيار، وفقا لما ذكره كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ.

وانخفض اليورو 0.39 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.154775 دولار ليسجل أدنى مستوى له منذ 23 يونيو حزيران. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد انخفضت 1.29 بالمئة في الجلسة السابقة وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ منتصف مايو أيار. ومن المتوقع أن يسجل اليورو أول خسارة شهرية له مقابل الدولار هذا العام.

وقال مارك تشاندلر كبير استراتيجي السوق في بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك “بعد التراجع الحاد في النصف الأول من العام، بدأ الدولار شهر يوليو بارتفاع، وأعتقد أن السبب الرئيسي هو تغطية مراكز بيع مكشوفة. والسؤال هو ما إذا كان هذا يمثل تحولا في الاتجاه أم تصحيحا فنيا تأخر كثيرا”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منها الين واليورو، 0.30 بالمئة إلى 98.91، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو حزيران. ويتجه المؤشر نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له هذا العام.

وأضاف تشاندلر “سادت السوق حالة من الارتياح نتيجة الإعلان عن الرسوم الجمركية — على الأقل الاتفاق المعلن مع اليابان والاتحاد الأوروبي، وكذلك احتمال التمديد 90 يوما مع الصين — مما ساعد على إزالة أحد أهم المخاطر السلبية”.

وانتقد العديد من قادة الاتحاد الأوروبي الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن بلاده ستتكبد أضرارا جسيمة بسبب الرسوم الجمركية المتفق عليها. ووصف رئيس الوزراء الفرنسي الاتفاق بأنه “يوم أسود” لأوروبا، قائلا إن الاتحاد الأوروبي رضخ لترامب باتفاق غير متوازن فرض رسوما جمركية أساسية 15 بالمئة على سلع الاتحاد.

وانخفض الدولار 0.05 بالمئة مقابل الين الياباني. وارتفع مقابل الفرنك السويسري 0.28 بالمئة ليصل إلى 0.806 فرنك.