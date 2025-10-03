الدولار يتجه لتسجيل أكبر خسائر في عدة أسابيع متأثرا بالإغلاق الحكومي

انخفض الدولار اليوم الجمعة ليتجه لتسجيل أكبر خسائر في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ خيم الغموض المحيط بالإغلاق الحكومي الأمريكية على التوقعات وأدى إلى تأجيل صدور بيانات رئيسية، مثل تلك الخاصة بالوظائف ذات الأهمية البالغة في معرفة مسار الاقتصاد.

وكان من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر سبتمبر أيلول اليوم، لكنه لم يصدر بسبب الإغلاق الحكومي.

وتراجع الين كذلك عن أكبر مكاسبه الأسبوعية مع ترقب المتعاملين لخطوة بنك اليابان التالية قبل انتخاب قيادة جديدة للبلاد مطلع الأسبوع المقبل.

أما اليورو، فارتفع 0.2 بالمئة إلى 1.1739 دولار في تعاملات ما بعد الظهيرة ليتجه نحو أفضل أداء أسبوعي له في شهر.

ودفعت مكاسب اليورو مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى الانخفاض 0.1 بالمئة ليصل إلى 97.77 نقطة. ويتجه المؤشر لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ يوليو تموز.

وقالت غاياتي بهارادواغ خبيرة العملات الأجنبية لدى تي.دي سكيوريتيز في نيويورك “يزيد الإغلاق بشكل أساسي من المخاوف بشأن متانة الاقتصاد الأمريكي. نتحرك بشكل أعمى تقريبا هنا، ولا نعرف ماذا سيحدث”.

وأضافت “كلما طال أمد الإغلاق، سيبدأ الناس يقلقون من تأثيره على الاقتصاد. هناك مخاوف بالفعل من تسريح بعض الموظفين، أو منحهم إجازات مؤقتة، وهو ما دأبت الحكومة على فعله، وكل ذلك يؤثر على الدولار على المدى القصير”.

وهبط الدولار 0.3 بالمئة ليصل إلى 0.7953 فرنك سويسري بعد تراجعه 0.4 بالمئة خلال الأسبوع ليتجه نحو أسوأ أداء أسبوعي له منذ منتصف أغسطس آب.

وانخفض الدولار مقابل الجنيه الإسترليني الذي ارتفع 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.3470 دولار ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ 11 أغسطس آب.