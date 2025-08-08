الدولار يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة

استقر الدولار اليوم الجمعة لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع دفع البيانات الاقتصادية الضعيفة المتداولين إلى وضع خفض أسعار الفائدة هذا العام في الحسبان، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الدولار منذ أن أظهر تقرير الوظائف الذي صدر الأسبوع الماضي لشهر يوليو تموز أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل من المتوقع خلال الشهر، في حين تم تعديل بيانات الوظائف عن الأشهر السابقة بالخفض الحاد.

وتشير بيانات أخرى، ومنها ما يتعلق بضعف سوق الإسكان وبيانات قطاع الخدمات، إلى تباطؤ الاقتصاد.

وقال ترامب أمس الخميس إنه سيعين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ستيفن ميران لشغل مقعد أصبح شاغرا في الآونة الأخيرة بمجلس الاحتياطي الاتحادي. ويحل ميران محل أدريانا كوجلر بعد استقالتها المفاجئة الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعيين عضو دائم بمجلس الاحتياطي الاتحادي، ويواصل بحثه عن رئيس جديد للمجلس.

وذكرت وكالة بلومبرج أمس الخميس أن عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، الذي صوت لصالح خفض سعر الفائدة في أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي، مرشح بقوة ليكون رئيس المركزي الأمريكي المقبل بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو أيار.

وقال شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في سكوتيا بنك في تورنتو “الانطباع السائد هو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة، ربما بوتيرة أسرع قليلا مما توقعته الأسواق”.

* تأثير أكبر

يتوقع المتداولون الآن بنسبة 89 بالمئة خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول، ويتوقعون خفضا 58 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وأقال ترامب قبل أيام مسؤولا كبيرا في وزارة العمل في أعقاب تقرير الوظائف الضعيف، مما أثار مخاوف من أن إدارة ترامب قد يكون لها تأثير أكبر على البيانات الاقتصادية.

وارتفع مؤشر الدولار اليوم الجمعة 0.21 بالمئة إلى 98.19 لكنه في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.1655 دولار.

وتترقب السوق حاليا أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي ستحظى بالمراقبة لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية تعيد إشعال ضغوط التضخم.

وصعد الدولار أمام الين 0.41 بالمئة إلى 147.71.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.06 بالمئة إلى 1.3451 دولار وكان قد وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.3458 دولار.