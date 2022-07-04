الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني

ارتفع اليورو والاسترليني اليوم الاثنين أمام الدولار في تعاملات هادئة وسط موسم عطلات في الولايات المتحدة في حين تحسن الإقبال على المخاطر على مستوى العالم.

ومع إغلاق الأسواق الأمريكية بسبب عطلة عيد الاستقلال توقعت الأسواق تعاملات خفيفة اليوم وكسبت العملات الرئيسية أرضا على حساب الدولار الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0457 دولار في حين ارتفع الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.2155 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة والبالغ 1.1976 دولار.

لكن وسط المخاوف من الركود العالمي ظل اليورو قرب أدنى مستوياته منذ خمس سنوات أمام الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وكانت الحرب في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، من أسباب تراجع اليورو الذي هبط بنسبة ثمانية بالمئة أمام الدولار هذا العام.

كما أثر عليه كذلك اختلاف رد البنك المركزي الأوروبي عن رد مجلس الاحتياطي الاتحادي على ارتفاع التضخم.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد مما عزز حجة البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة يوم 21 يوليو تموز وإن كان بربع نقطة مئوية فقط.

وتراجع مؤشر الدولار 0.15 بالمئة إلى 104.9 غير بعيد عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما الذي سجله قبل أسبوعين والبالغ 105.790.