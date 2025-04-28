الدولار يتراجع قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

تراجع الدولار على نطاق واسع، اليوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية ويستعدون لأسبوع حافل ببيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات أولية على تأثير الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاقتصاد المحلي.

وقال خوان بيريز، مدير التداول في شركة مونيكس يو.إس.أيه في واشنطن “اتسم اليوم بالارتباط بين تراجع الدولار والشكوك التي تؤثر على الأسهم”.

وأضاف “ستبقي الأرباح على الحماس في الأسواق، لكن تظل المشكلة الرئيسية هي عدم الثقة في وجود وضع اقتصادي جيد يتطور في الولايات المتحدة في الوقت الذي تحاول فيه التصرف من جانب واحد واستخدام النفوذ باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم”.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك اليوم الاثنين، بينما ارتفاع المؤشر داو جونز.

وفي تعاملات بعد الظهر، انخفض الدولار 1.1 بالمئة مقابل الين إلى 142.10، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ 10 أبريل نيسان. كما ارتفع اليورو أيضا مقابل العملة الأمريكية 0.5 بالمئة إلى 1.1419 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري 0.7 بالمئة إلى 0.8205 فرنك. وكان الدولار قد سجل في وقت سابق من الجلسة مكاسب مقابل العملة السويسرية.

واتجهت العملة الأمريكية نحو أكبر انخفاض شهري منذ يوليو تموز العام الماضي، حيث زعزع ترامب الثقة في الاعتماد على الأصول الأمريكية.

وتحرك اليورو صوب أكبر مكاسب شهرية مقابل الدولار منذ نحو 15 عاما. وقلص الدولار خسائره الشهرية مقابل كل من اليورو والين في نهاية الأسبوع الماضي وسط تحول تصالحي واضح في العلاقات الأمريكية الصينية.

وخفف كلا الجانبين فيما يبدو حدة مواقفهما، فأشارت إدارة ترامب إلى استعدادها لخفض الرسوم الجمركية وأبدت الصين استعدادها لإعفاء بعض الواردات من رسومها البالغة 125 بالمئة.

لكن في الوقت الذي كشف فيه ترامب عن حدوث تقدم، وتأكيده أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، نفت بكين إجراء محادثات تجارية، كما لم يعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد عن إجراء محادثات عن الرسوم الجمركية.

وقال بيسنت اليوم الاثنين إن كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قدموا مقترحات “جيدة جدا” لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية، ومن المرجح أن تكون إحدى أولى الصفقات التي سيتم توقيعها مع الهند.

وفيما يتعلق بالصين، قال وزير الخزانة الأمريكية إن “جميع جوانب الحكومة على اتصال مع الصين”، وأكد أن الأمر متروك للصين للحد من التوتر لأنها تبيع سلعا للولايات المتحدة أكثر بخمس مرات مما تبيعها الولايات المتحدة.

* اقتراب صدور بيانات كبيرة

يترقب المستثمرون أيضا تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أبريل نيسان، المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث ما زال من المتوقع أن ينمو معدل الوظائف، وإن كان بوتيرة أبطأ بشدة عن الشهر السابق.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، إلى أنهم سيكونون على استعداد لخفض أسعار الفائدة إذا اتضح وجود مخاطر على النمو. لكن معظمهم يؤيدون على ما يبدو ضرورة استيضاح مدى تأثير رسوم ترامب على مقاييس الاقتصاد الحقيقي أولا مثل التضخم والتوظيف.

وستصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأولية والناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.

وانخفض اليورو 0.4 بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني إلى 85.03 بنس، مع تواتر أنباء عن انقطاع هائل للتيار الكهربائي في معظم أنحاء إسبانيا اليوم الاثنين. ويتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين في وقت يتقدم فيه الحزب الليبرالي الحاكم بفارق ضئيل في الاستطلاعات. وتشير الأسواق إلى أن المتداولين لا يتوقعون تقلبات كبيرة في العملة. وتراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.3836 دولار كندي.

ومن المتوقع أن يتخذ بنك اليابان قرارا بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

ولا تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية إلا أنها ستركز على التوقعات وخطة صناع السياسات للتعامل مع ضبابية البيئة الاقتصادية خاصة وسط تكهنات بأن تتطرق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان إلى العملة.