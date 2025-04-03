الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 6 أشهر بعد صدمة رسوم ترامب الجمركية

تراجع الدولار اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية ليهبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل اليورو وعملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري إذ يسعى المستثمرون لمعرفة مدى تأثر التجارة العالمية والنمو الاقتصادي بالرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى إعلان ترامب إلى موجات صدمة بالأسواق العالمية ضغطت بشدة على أسواق الأسهم ودفعت المستثمرين إلى المسارعة بالإقبال على أصول ملاذ آمن منها السندات والذهب.

وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما جمركية أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

في غضون ذلك، لم يظهر الدولار رد فعل يذكر على بيانات أضعف من المتوقع من معهد إدارة التوريدات اليوم الخميس، والتي أظهرت تباطؤ قطاع الخدمات الأمريكي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في مارس آذار وسط حالة من الغموض الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات.

وارتفع اليورو، مسجلا أعلى مستوى في ستة أشهر،1.74 بالمئة في أحدث المعاملاتإلى 1.1037 دولار وشهد أكبر صعود في جلسة واحدة منذ نوفمبر تشرين الثاني. وهبط الدولار أمام العملة اليابانية 1.95 بالمئة إلى 146.445 ين، بينما هبط 2.35 بالمئة أمام الفرنك السويسري الذي سجل 0.8608 مقابل الدولار.

وبلغت عملتا الملاذ الآمن أعلى مستوياتهما أمام الدولار في ستة أشهر.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.66 بالمئة إلى 1.3093 دولار.

وسبق أن فرض ترامب رسوما جمركية على الألمنيوم والصلب والسيارات، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على جميع السلع القادمة من الصين.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين ربما يردون بإجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ووصفت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الرسوم الجمركية بأنها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، وقالت إن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة مستعد للرد بإجراءات مضادة في حال فشل المحادثات مع واشنطن.

وقال ديفيد سونج كبير خبراء الاستراتيجات لدى فوركس دوت كوم “لا أعتقد أننا نشهد أي تهديدات بحرب تجارية، ولكن هل سنرى بعض شركاء الولايات المتحدة التجاريين، الذين تربطهم علاقات جيدة تاريخيا، يبدؤون في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الولايات المتحدة، وربما يتجهون نحو شركاء تجاريين آخرين؟”.

وأضاف “أعتقد أن هذه هي النقطة التي نشهد فيها نوعا من التنويع بعيدا عن الدولار الأمريكي، على الأقل على المدى القريب، بسبب حالة الضبابية”.

وانخفض اليوان في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف فبراير شباط، كما وصل في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى في شهرين، لكنه استقر لاحقا. وهبط الدولار 0.2 بالمئة في أحدث معاملات إلى 7.2791 يوان.

وصعد البيزو المكسيكي والدولار الكندي، إذ هبط الدولار الأمريكي أكثر من واحد بالمئة أمامهما.

وتواجه كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالفعل رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على العديد من البضائع، ولم تفرض رسوما إضافية عليهما في الإعلان الصادر أمس.