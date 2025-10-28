الدولار يتراجع مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية وجولة ترامب في آسيا

شهد الدولار تراجعاً اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لسلسلة اجتماعات البنوك المركزية، لا سيما توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بالتزامن مع متابعة جول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آسيا، سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري محتمل مع الصين.

وصعد الين الياباني أكثر من 0.6٪ ليصل إلى 151.855 مقابل الدولار، قبيل اجتماع بنك اليابان المركزي المرتقب هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة، بينما سيركز السوق على أي مؤشرات حول توقيت الرفع المستقبلي.

وأدت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التي دعا فيها إلى “سياسة نقدية سليمة” إلى دعم الين، بالتزامن مع اجتماع ترامب برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في طوكيو، الذي شهد توقيع اتفاقيتين تتعلقان بالتجارة والمعادن النادرة.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية، وسط حذر صيني بشأن نتائج المحادثات، حيث يرى محللون أن أي تقدم ملموس قد يساهم في تهدئة الأسواق، بينما قد يتأجل التوصل إلى اتفاق شامل.

وعلى صعيد العملات، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى منذ أسبوع عند 1.1668 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3368 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.19٪ ليصل إلى 98.58.

وتأتي هذه التحركات مع توقع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط متابعة دقيقة لأي مؤشرات حول نهاية برنامج التشديد الكمي. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما سجل الدولار الأسترالي 0.6563 دولار، والدولار النيوزيلندي 0.5782 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته خلال أسبوعين.