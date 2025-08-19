الدولار يتراجع مع ترقب المتعاملين ندوة سنوية للبنك المركزي الأمريكي

تراجع الدولار أمام اليورو والين اليوم الثلاثاء وسط ترقب المتعاملين لمؤشرات حول السياسة النقدية من ندوة سنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعقد هذا الأسبوع.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على تصريحات يدلي بها رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول يوم الجمعة، مع عدم وجود بيانات اقتصادية مهمة للتأثير على اتجاه السوق، إذ يترقب المتعاملون التصريحات لاستيضاح ما إذا كان باول سيُخالف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وكثف المتعاملون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي في 16 و17 سبتمبر أيلول بعد تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو تموز. كما أظهر تقرير تضخم أسعار المستهلكين للشهر الماضي انفراجة محدودة في أزمة الرسوم الجمركية، مما دعم الرهانات.

ولكن بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع لشهر يوليو تموز خففت من بعض التوقعات بخفض أسعار الفائدة. وقال باول إنه متردد في خفض أسعار الفائدة بسبب الزيادة المتوقعة في التضخم هذا الصيف من الرسوم الجمركية.

وقال فاسيلي سيريبرياكوف، المحلل المعني بالعملات الأجنبية والاقتصاد الكلي لدى يو.ي.إس في نيويورك “في الأسبوع الماضي، عندما كنا نتوقع خفض الفائدة نحو 25 نقطة أساس في سبتمبر، وأكثر من تخفيضين لبقية العام، كان هناك على الأرجح بعض المخاطر من أن تحبط تصريحات باول تلك التوقعات إذا لم يكن واضحا بما فيه الكفاية في الالتزام بخفض الفائدة في سبتمبر”.

وأضاف “الآن ونحن نتوقع خفض الفائدة بنحو 20 نقطة أساس في سبتمبر وما يزيد قليلا على 50 نقطة أساس لبقية العام، أعتقد أن المخاطر أصبحت أكثر توازنا”.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض الفائدة بإجمالي 54 نقطة أساس حتى نهاية العام.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الذي انعقد في 29 و30 يوليو تموز غدا الأربعاء، ومع ذلك فقد لا يقدم سوى معلومات محدودة نظرا لانعقاد الاجتماع قبل صدور بيانات الوظائف للشهر الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مثل الين واليورو، 0.02 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 98.10، مع ارتفاع اليورو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1.1671 دولار.

ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار 0.15 بالمئة إلى 147.64 ين.