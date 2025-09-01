الدولار يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات سوق العمل الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع ترقب الأسواق لمجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تحدد حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولا يزال المتعاملون يقيمون بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة وحكما قضائيا بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، بالإضافة إلى الصراع المستمر بين ترامب ومجلس الاحتياطي بشأن محاولة الرئيس إقالة ليسا كوك عضو مجلس محافظي المركزي الأمريكي.

وهبط الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين إلى 146.98 في المعاملات الآسيوية، بعد أن سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية في أغسطس آب.

وارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1710 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة إلى 1.3522 دولار. والأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة اليوم الاثنين.

وأهم ما يترقبه المستثمرون هذا الأسبوع تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي ستسبقه بيانات عن الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص.

وقالت كارول كونغ خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي “ستولي الأسواق اهتماما كبيرا لصدور تلك البيانات من أجل قياس حالة سوق العمل… وأي مفاجآت هبوطية لبيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع ستزيد من توقعات السوق بخفض سعر الفائدة، وسيعطينا ذلك مزيدا من الدلائل حول ما إذا كان هذا الخفض سيكون عاديا بمقدار 25 نقطة أساس أو خفضا كبيرا بمقدار 50 نقطة أساس”.

ويتوقع المستثمرون حاليا بنسبة 88 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر أيلول، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.15 بالمئة إلى 97.69بعد أن سجل انخفاضا شهريا بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة.

وبغض النظر عن توقعات أسعار الفائدة، تأثر الدولار أيضا بالمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الاتحادي مع تكثيف ترامب لحملته لممارسة المزيد من التأثير على السياسة النقدية.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.6544 دولار، بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.5902 دولار.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية بالقرب من أعلى مستوى له في 10 أشهر تقريبا يوم الجمعة واستقر في أحدث تداول له عند 7.1318 مقابل الدولار.