الدولار يتراجع مع ترقب تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو اليوم الثلاثاء مع زيادة الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع وما يليه من تخفيضات أخرى.

وتراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الجنيه الإسترليني بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا إلى تيسير السياسة النقدية بشدة.

وتتوقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس غدا الأربعاء مع احتمال ضئيل لإقرار خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي التخفيضات إلى 67 نقطة أساس حتى نهاية هذا العام، لترتفع إلى 81 نقطة أساس بنهاية يناير كانون الثاني.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، دعا ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى إجراء خفض “أكبر” لأسعار الفائدة، مشيرا إلى سوق الإسكان.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون “هناك اعتقاد متزايد بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي متأخر عن الركب ويحتاج إلى تكثيف الجهود لخفض أسعار الفائدة إلى مستوى محايد”.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو في بداية التعاملات الآسيوية ليسجل 1.1765 دولار. وبلغ سعر اليورو يوم الثلاثاء الماضي 1.1780 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ 28 يوليو تموز.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3605 دولار بعد أن وصل إلى 1.3621 دولار في الجلسة السابقة لأول مرة منذ الثامن من يوليو تموز.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6672 دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من المستوى الذي سجله يوم الاثنين عند 0.6674 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

كما ظل الدولار مستقرا أمام العملة اليابانية عند 147.42 ين.