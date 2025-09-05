الدولار يتماسك مع ترقب بيانات وظائف أميركية

تماسك الدولار إلى حد كبير الجمعة مع استقرار أسواق السندات وترقب المتداولين لبيانات رئيسية للوظائف الأمريكية من المتوقع أن تعزز التكهنات بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع‭ ‬الدولار أمس الخميس وفي الطريق صوب مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في تعاملات هادئة نسبيا إذ أحجم المستثمرون عن الإقدام على تحركات كبيرة قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

وأظهرت بيانات أمس ارتفاعا أعلى من المتوقع لعدد من قدموا طلبات للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة. وتمهد هذه البيانات لتقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية والذي سيحدد قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تغيرا يذكر ليستقر عند 98.207، ويتجه للارتفاع 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 148.22 ين. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1656 دولار.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تدعم موقفهم المؤيد لخفض أسعار الفائدة، مما يعزز التوقعات بتيسيير نقدي وشيك. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي 16 و17 سبتمبر أيلول.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث ارتفاع وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس آب.

في غضون ذلك، ذكرت بيانات أن الطلبات الأولية للحصول على الإعانات الحكومية ارتفعت ثمانية آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 237 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس آب. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 230 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 100 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، ارتفاعا من 87 بالمئة قبل أسبوع.

وأشار ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل في الآونة الأخيرة إلى تزايد المخاوف بشأن متانة الاقتصادات الكبرى من اليابان إلى بريطانيا والولايات المتحدة.

وانحسرت تلك المخاوف يومي الخميس والجمعة وتراجعت العوائد إلى مستوى منخفض.

وتقدم الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3447 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6525 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5855 دولار.