الدولار يحافظ على مكاسبه مع ترقب بيانات الإنفاق والتضخم الأمريكية

منذ ساعتين
الدولار (تعبيرية)

حافظ الدولار على مكاسبه اليوم الجمعة بعدما دعمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد لا يلجأ إلى مزيد من التيسير النقدي هذا العام.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، قد ارتفع 0.6% في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع للنمو الاقتصادي وطلبات إعانة البطالة، ليستقر اليوم عند 98.473 قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، متجهًا نحو صعود أسبوعي نسبته 0.8%.

وفي أسواق العملات، تراجع الين إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 149.81 ين للدولار، متأثرًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، بينما استقر اليورو عند 1.1665 دولار بعد هبوطه 0.6% أمس الخميس.

وتُظهر تعاملات الأسواق أن المتعاملين يسعرون باحتمال 87.7% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالرفع إلى 3.8%، فيما يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي –المؤشر المفضل للتضخم لدى المركزي الأمريكي– والمتوقع أن يسجل ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي في أغسطس.

  • رويترز

