الدولار يرتفع قبيل كلمة باول وسط ترقب خفض الفائدة

ارتفع الدولار اليوم الخميس قبيل الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول غدا، التي سيجري تقييمها بحثا عن أي مؤشرات جديدة حول ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وزاد المتداولون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 16 و17 سبتمبر أيلول، بعد تقرير الوظائف لشهر يوليو تموز الذي جاء أضعف من المتوقع. ومع ذلك، لا يزال خطر ارتفاع التضخم مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما تجارية جديدة عاملا لا يمكن توقعه، مما يجعل بعض صانعي السياسات مترددين في تيسير السياسة النقدية.

وقال إريك ثيوريت محلل العملات الأجنبية في سكوتيا بنك في تورنتو إن موضوع اجتماع جاكسون هول الذي سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام هو “أسواق العمل في مرحلة انتقالية” و”أعتقد أن الأمر يعتمد على مدى رغبة (باول) في استغلال ثغرات سوق العمل”.

وقلص الدولار مكاسبه لفترة وجيزة اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأعلى وتيرة في حوالي ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.

ثم عزز الدولار مكاسبه بعد أن أظهر تقرير منفصل تسارع نشاط الشركات الأمريكية في أغسطس آب، بقيادة قطاع التصنيع المنتعش الذي شهد أقوى نمو في الطلبيات منذ 18 شهرا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.27 بالمئة إلى 98.50، بينما انخفض اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.1618 دولار.

وتراجع الين 0.38 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 147.9 ين. وخسر الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مسجلا 1.343 دولار.

وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بيانا مشتركا بالتزاماتهما بموجب اتفاقية تجارية إطارية جرى التوصل إليها الشهر الماضي وتتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات التكتل، ومنها السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.62 بالمئة إلى 113718 دولارا.