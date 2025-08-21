الخميس 27 صفر 1447 ﻫ - 21 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يرتفع قبيل كلمة باول وسط ترقب خفض الفائدة

منذ 5 دقائق
ارتفاع الدولار الأمريكي

ارتفاع الدولار الأمريكي

A A A
طباعة المقال

ارتفع الدولار اليوم الخميس قبيل الكلمة المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول غدا، التي سيجري تقييمها بحثا عن أي مؤشرات جديدة حول ما إذا كان البنك سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وزاد المتداولون من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 16 و17 سبتمبر أيلول، بعد تقرير الوظائف لشهر يوليو تموز الذي جاء أضعف من المتوقع. ومع ذلك، لا يزال خطر ارتفاع التضخم مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما تجارية جديدة عاملا لا يمكن توقعه، مما يجعل بعض صانعي السياسات مترددين في تيسير السياسة النقدية.

وقال إريك ثيوريت محلل العملات الأجنبية في سكوتيا بنك في تورنتو إن موضوع اجتماع جاكسون هول الذي سيعقده مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام هو “أسواق العمل في مرحلة انتقالية” و”أعتقد أن الأمر يعتمد على مدى رغبة (باول) في استغلال ثغرات سوق العمل”.

وقلص الدولار مكاسبه لفترة وجيزة اليوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأعلى وتيرة في حوالي ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي.

ثم عزز الدولار مكاسبه بعد أن أظهر تقرير منفصل تسارع نشاط الشركات الأمريكية في أغسطس آب، بقيادة قطاع التصنيع المنتعش الذي شهد أقوى نمو في الطلبيات منذ 18 شهرا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.27 بالمئة إلى 98.50، بينما انخفض اليورو 0.26 بالمئة إلى 1.1618 دولار.

وتراجع الين 0.38 بالمئة مقابل الدولار ليصل إلى 147.9 ين. وخسر الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مسجلا 1.343 دولار.

وأصدرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بيانا مشتركا بالتزاماتهما بموجب اتفاقية تجارية إطارية جرى التوصل إليها الشهر الماضي وتتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات التكتل، ومنها السيارات والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.62 بالمئة إلى 113718 دولارا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الذهب
توقعات بخفض الفائدة تدعم الذهب وسط ترقب تصريحات باول
أسواق الأسهم الخليجية
تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق وسط حذر قبيل ندوة المركزي الأمريكي
جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
غزة تحت القصف
غارات إسرائيلية تستهدف مخيم "المناصرة" بدير البلح وسط موجة نزوح واسعة

الأكثر قراءة

البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح
عناصر تابعين لحزب الله
"غسّالة الأموال".. تعطُّل أذرع حزب الله الخفية في أميركا الجنوبية