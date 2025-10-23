الدولار يرتفع قبيل نشر بيانات تضخم أمريكية

ارتفع الدولار اليوم الخميس أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى، وخاصة الين، وسط ترقب المتعاملين صدور بيانات تضخم أمريكية غدا الجمعة بعد تأخرها بسبب الإغلاق الحكومي وتقييمهم تهديدكل من واشنطن وبكين بفرض رسوم جمركية جديدة على الأخرى.

وزاد الدولار في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 152.69 ين، في حين تراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1589 دولار.

وينصبّ التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم التي ستصدر رغم إغلاق الحكومة الأمريكية.

وعلى الرغم من تحوّل تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي من التضخم إلى حالة سوق العمل لتحديد مسار السياسة النقدية، ستحظى بيانات التضخم بمراقبة عن كثب.

وقال نيك ريس، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس يوروب “ستكون البيانات مهمة لأسباب مختلفة قليلا عن المعتاد. من الواضح أن مجلس الاحتياطي تجاوز مؤشر أسعار المستهلك، ولكن لا يزال بإمكاننا الاعتماد على هذه البيانات ووضع بعض الافتراضات المتعلقة بإنفاق المستهلكين والنمو”.

وأثرت عوامل داخلية أيضا على الين الذي عاد إلى أدنى مستوياته في سبعة شهور التي سجلها الأسبوع الماضي عند 153.29 للدولار بعد اختيار ساناي تاكايتشي التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تميل للتيسير المالي والنقدي زعيمة للحزب الحاكم.

والآن وبعد أن صارت تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان الجديدة، تنتظر السوق تفاصيل حزمة تحفيز.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا إلى 1.3338 دولار بعد أن تعافى من بعض خسائر أمس الأربعاء، على خلفية بيانات أضعف من المتوقع لتضخم أسعار المستهلكين دفعت الأسواق إلى زيادة توقعاتها بخفض آخر لسعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا هذا العام.

وجذبت العملات الأوروبية الأصغر كذلك بعض الاهتمام في السوق اليوم الخميس، إذ ارتفعت الكرونة النرويجية مع زيادة أسعار النفط.

وتراجع الدولار في أحدث التعاملات أمام العملة النرويجية0.4 بالمئة إلى 9.985 كرونة، متخليا عن مستوى 10 كرونات للمرة الأولى في أسبوعين، بينما سجل اليورو أدنى مستوى في شهر عند 11.568 كرونة نرويجية.

لكن الكرونة السويسرية ظلت قريبة من مستوى 0.92 لليورو الذي قال أوليفييه كوربر، محلل العملات في سوسيتيه جنرال، في مذكرة إنه قد يدفع البنك الوطني السويسري إلى التدخل في الأسواق لإضعاف العملة.