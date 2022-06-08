الدولار يرتفع مع هبوط الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء بعد أن ارتد عن تراجعات في وقت سابق مع هبوط الأسهم في وول ستريت وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما عزز جاذبية العملة الخضراء كملاذ استثماري آمن.

وصعد اليورو أيضا قبيل إعلان بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.

وسجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة في 20 عاما أمام الين الياباني الذي تراجع أثناء الجلسة إلى 134.47 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ 27 فبراير شباط 2002.

وسجل اليورو أعلى مستوى مقابل الين منذ الخامس من يناير كانون الثاني 2015. وواصل الين الهبوط لعاشر جلسة تداول على التوالي أمام اليورو،وهي أطول سلسلة خسائر في ثمانية أشهر.

وما زال البنك المركزي الياباني بين عدد قليل من البنوك المركزية الكبرى في العالم التي تحافظ على موقف تيسيري للسياسة النقدية في حين تحولت البنوك الأخرى إلى تشديد السياسة بزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس موقفا متشددا بزيادات للفائدة بدءا من يوليو تموز ويتوقع متعاملون زيادات تصل إلى 75 نقطة أساس بحلول سبتمبر أيلول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.22 بالمئة إلى 102.547 في أواخر جلسة التداول بينما صعد اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0715 دولار.

وقفز اليورو 1.3 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 143.78 ين.

وتراجعت العملة اليابانية 1.17 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 134.17 ين للدولار في حين جرى تداول الجنيه الاسترليني منخفضا 0.37 بالمئة عند 1.2541 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 3.55 بالمئة إلى 30 ألفا و216.58 دولار.