الدولار يرتفع من أدنى مستوى مقابل العملات الرئيسية

ارتفع الدولار الأربعاء متعافيا من أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين في طريقهما لتوقيع اتفاق من شأنه أن يوقف مؤقتا الرسوم الجمركية الأمريكية المشددة والقيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة في كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ غدا الخميس، إنه يعتقد أنهما سيبرمان “اتفاقا رائعا” لكلا الجانبين، في حين قالت مصادر لرويترز إن شركة كوفكو الصينية المملوكة للدولة اشترت ثلاث شحنات من فول الصويا الأمريكي هذا الأسبوع في دلالة أخرى تبشر بالتوصل لاتفاق.

وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت، إن قوة الدولار “قد تكون نوعا من الارتياح من مهرجان ترامب للرسوم الجمركية”.

ويترقب المتعاملون في العملات أيضا عن كثب قرارات البنوك المركزية، وخاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الذي يختتم في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس.

وعكس الدولار الأسترالي مسار الخسائر وارتفع 0.3 بالمئة إلى 0.6606 دولار بعد أن ألقت بيانات أسعار المستهلكين الفصلية بظلال من الشك على خفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل أو حتى في الاجتماع التالي في ديسمبر كانون الأول.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.2 بالمئة إلى 98.899 بعد يومين متتاليين من الانخفاضات التي أوصلته إلى أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر تشرين الأول عند 98.562 أمس الثلاثاء.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1631 دولار. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3238 دولار.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية 0.1 بالمئة إلى 152.275 ين.