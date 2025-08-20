الدولار يرتفع وسط ترقب لندوة جاكسون هول السنوية

ارتفع الدولار الأربعاء بعد يومين من المكاسب، إذ يترقب المتعاملون ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) التي تعقد هذا الأسبوع سعيا إلى مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وسينصب التركيز على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة، إذ تترقب السوق أي تراجع عن توقعات خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

ويتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 84 بالمئة لخفض الفائدة الشهر المقبل، ويتوقعون تخفيضا بنحو 54 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 98.393 في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 12 أغسطس آب. وكان قد ارتفع بنحو 0.4 بالمئة خلال اليومين الماضيين.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم “نظرا للمعيار المرتفع نسبيا الذي يجب أن يلبيه باول، تشعر الأسواق ببعض الخطر من أن يميل إلى التشديد النقدي، ويُسحب البساط من تحت أقدام المستثمرين”.

وسيحدد بنك الاحتياطي النيوزيلندي سياسته في وقت لاحق من اليوم، وتتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا المسجل أمس الثلاثاء، وسجل في أحدث تعاملات 0.5895 دولار.

وقال رودا “لا يوجد سبب وجيه لإبقاء بنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير.. فالتضخم يقع ضمن النطاق المستهدف، وعلى الرغم من أنه لم يعد منوطا به استهداف سوق العمل، فإن معدل البطالة عند أعلى مستوى بعد كوفيد-19”.

وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، زاد المتعاملون من رهاناتهم على خفض الفائدة في 17 سبتمبر أيلول بعد تقرير عن الوظائف جاء ضعيفا بشكل مفاجئ في بداية هذا الشهر، ومما شجعهم أكثر على رهاناتهم بيانات أسعار المستهلكين التي أظهرت ضغطا تصاعديا محدودا من جراء الرسوم الجمركية.

ولكن قراءة أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي عقدت الوضع.

ويقول باول إنه متردد في خفض أسعار الفائدة بسبب ضغوط الأسعار المتوقعة الناجمة عن الرسوم الجمركية هذا الصيف.

وسيصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم الأربعاء محضر اجتماعه يومي 29 و30 يوليو تموز، عندما أبقى أسعار الفائدة ثابتة.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.78 ين.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1633 دولار، وهو أضعف مستوى منذ 14 أغسطس آب.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3476 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 12 أغسطس آب.

وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.64485 دولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في مطلع أغسطس آب.