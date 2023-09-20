الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
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الدولار يستقر أمام عملات رئيسية منافسة

منذ ساعة واحدة
الدولار الأمريكي- رويترز

الدولار الأمريكي- رويترز

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ظل الدولار قويا أمام عملات رئيسية منافسة الأربعاء قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأمريكية سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الاتحادي.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار متراجعا عن أدنى مستوى سجله أمس الثلاثاء 19\9\2023 عند 147.92 للدولار على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأمريكية.

ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير الأربعاء لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 بالمئة إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس الثلاثاء 19\9\2023.

وبلغ اليورو 1.0679 دولار فيما هبط الجنيه الاسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تحوم عملة البتكوين حول 27.137 دولار متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي سجلته أمس الثلاثاء 19\9\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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