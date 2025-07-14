الدولار يستقر بعد تهديد ترامب برسوم جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع لفترة وجيزة اليوم الاثنين قبل أن يتعافى نسبيا بينما استقر الدولار بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من اثنين من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتبارا من الأول من أغسطس آب.

وأشار محللون إلى ما يُطلق عليها “تداولات تاكو”، وهي الأحرف الأولى من كلمات “ترامب دائما ما يتراجع” بالإنجليزية، باعتبارها عاملا يحد من أي تحركات أكبر في أسواق العملات بالإضافة إلى زيادة تركيز المتعاملين على أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها غدا الثلاثاء لمعرفة اتجاه الدولار.

وقال فرانشيسكو بيسولي محلل العملات الأجنبية في بنك (آي.إن.جي) “الأسواق غير مستعدة حقا للتحرك مع تقلبات إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية”.

وأضاف بيسولي “إذا كنت تعلم أنك ستتلقى في غضون 24 ساعة بيانا قد يغير تحديد السعر بالنسبة للاحتياطي الاتحادي تماما ويكون له تأثير أكبر على الدولار، يمكنني تفهم الحذر الشديد”.

وشهدت العملات المشفرة تحركات أكبر سجلت خلالها بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا تجاوز 120 ألف دولار.

يبدأ مجلس النواب الأمريكي في وقت لاحق من اليوم مناقشة سلسلة من القوانين لتوفير الإطار التنظيمي لصناعة الأصول الرقمية، وهو مطلب طال انتظاره.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم 1.8 بالمئة إلى 121375.73 دولار، في حين زادت إيثر 2.2 بالمئة إلى 3059.89 دولار.

أعلن ترامب يوم السبت عن أحدث الرسوم الجمركية في رسالتين منفصلتين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ونُشرتا على منصته تروث سوشيال.

ووصف الاتحاد الأوروبي والمكسيك الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وضارة، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية حتى أوائل أغسطس آب وسيواصل الضغط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض.

وقال الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنهما يعملان على إبرام صفقات تجارية مع ترامب من شأنها أن تخفف من وطأة الرسوم الجمركية الوشيكة.

وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع تقريبا في بداية الجلسة لكنه استعاد بعض قوته لاحقا واستقر عند 1.16905 دولار.

وارتفع الدولار مقابل البيزو المكسيكي 0.3 بالمئة إلى 18.6763.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.65675 دولار بينما انخفض الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.59910 دولار.

وبخصوص البيانات الاقتصادية، تصدر بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو غدا الثلاثاء وأجمعت التوقعات في استطلاع أجرته رويترز على ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 بالمئة.

ويأتي هذا قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من يوليو تموز، إذ تتوقع الأسواق حاليا تيسير المجلس السياسة النقدية بما يزيد قليلا على 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر كانون الأول.

وفي آسيا، أظهرت البيانات الصادرة اليوم أن صادرات الصين استعادت قوتها الدافعة في يونيو حزيران، كما انتعشت الواردات مع مسارعة المصدرين لإرسال الشحنات للاستفادة من هدنة هشة بشأن الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن قبل الموعد النهائي لاتفاق ترامب في أغسطس آب.