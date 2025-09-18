الدولار يستقر بعد قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار في وقت مبكر من اليوم الخميس 18\9\2025، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة ثم انتعاشه القوي في وقت يقيم فيه المتعاملون تداعيات خطاب مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أشار لمزيد من التيسير النقدي.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن أظهرت البيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا أكثر من المتوقع في الربع الثاني، مما عزز الرهانات على تخفيضات أكثر حدة في أسعار الفائدة هذا العام. وضعف الدولار الأسترالي أيضا بعد انخفاض الوظائف في أستراليا على غير المتوقع في أغسطس آب.

وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بربع نقطة أمس الأربعاء، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام. ووصف جيروم باول رئيس المجلس الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل، لكنه قال إن البنك المركزي ليس مضطرا إلى التسرع في التيسير النقدي.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2022 عند 96.224 مقابل سلة من العملات الرئيسية مباشرة بعد قرار سعر الفائدة، لكنه عاد بقوة ليرتفع 0.44 بالمئة عند 97.074. وزاد قليلا اليوم الخميس ليستقر عند 97.095.

واستقر اليورو عند 1.1809 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2021 عند 1.19185 دولار أمس الأربعاء في رد فعل على قرار البنك المركزي الأمريكي.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.3612 دولار بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو تموز عند 1.3726 دولار في الجلسة الماضية.

وسيعلن بنك إنجلترا قراره المتعلق بالسياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة عند أربعة بالمئة.

وأظهرت الأرقام الرسمية أمس الأربعاء أن التضخم السنوي في بريطانيا بلغ 3.8 بالمئة في أغسطس آب، مما يعزز توقعات السوق باستبعاد تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر خفضا آخر لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

وارتفع الدولار 0.11 بالمئة إلى 147.115 ين في أحدث التداولات بعد أن تراجع 0.67 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو تموز عند 145.495 ين خلال الليل قبل أن يعاود الصعود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحجم بنك اليابان المركزي عن رفع أسعار الفائدة غدا الجمعة.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بما يصل إلى 0.9 بالمئة ليبلغ 0.5911 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثامن من سبتمبر أيلول.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.23 بالمئة إلى 0.6639 دولار أمريكي بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض صافي الوظائف 5400 وظيفة في أغسطس آب على أساس شهري. وكان ذلك أقل بكثير من توقعات السوق التي تكهنت بزيادة تبلغ 21500 وظيفة.