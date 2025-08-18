الدولار يستقر قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي وندوة جاكسون هول

استقر الدولار اليوم الاثنين قبل اجتماع مهم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في حين يترقب المستثمرون أيضا ندوة يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في قاعة جاكسون هول لاستخلاص مزيد من الأدلة بشأن السياسة النقدية.

وجاءت تحركات العملات ضعيفة إلى حد كبير في الجلسة الآسيوية وتوقف مسار الانخفاض الذي شهده الدولار الأسبوع الماضي إذ قلص المتعاملون الرهانات على إجراء البنك المركزي الأمريكي خفضا كبيرا للفائدة الشهر المقبل.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر عند 1.1704 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3563 دولار.

واستقر الدولار مقابل سلة من العملات عند 97.85 بعد أن نزل 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 84 بالمئة تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، بانخفاض من 98 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أدت مجموعة من البيانات، بما في ذلك قفزة في أسعار البيع بالجملة في الولايات المتحدة الشهر الماضي وزيادة قوية في بيانات مبيعات البيع بالتجزئة لشهر يوليو تموز إلى تقليل احتمال خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال بيل آدامز كبير خبراء الاقتصاد لدى كوميريكا بنك “على الرغم من عدم اتخاذ البيانات كلها الاتجاه نفسه، فإن الاقتصاد الأمريكي يبدو في حالة جيدة في الربع الثالث”.

وأضاف “من المرجح أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، إما في سبتمبر، الذي تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة فيه، أو بعد بضعة أشهر”.

والحدث الرئيسي للمستثمرين اليوم هو الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي الذي سينضم إليه بعض القادة الأوروبيين، وسط ضغط واشنطن على أوكرانيا لقبول اتفاق سلام سريع لإنهاء أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ 80 عاما.

ويضغط ترامب على زيلينسكي للتوصل إلى اتفاق بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الأمريكية وإظهاره انحيازا أكبر لموسكو بشأن السعي إلى اتفاق سلام بدلا من وقف إطلاق نار أولا.

ومن الأمور الأساسية أيضا للأسواق هذا الأسبوع ندوة سيعقدها البنك المركزي الأمريكي في قاعة جاكسون هول بكانساس سيتي في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس آب، ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التوقعات الاقتصادية وإطار عمل سياسة البنك المركزي.

وارتفع الدولار 0.14 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 147.37 ين بعد انخفاضه بنحو 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6519 دولار أمريكي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.5940 دولار أمريكي بعد تراجعه 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، توقف ارتفاع بتكوين الحاد وتراجعت عن مستوى قياسي مرتفع. وسجلت في أحدث معاملات هبوطا بلغ 1.7 بالمئة إلى 115700.39 دولار.

وانخفضت عملة إيثر ثلاثة بالمئة إلى 4334.81 دولار بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات تقريبا الأسبوع الماضي.