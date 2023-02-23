الخميس 3 شعبان 1444 ﻫ - 23 فبراير 2023 |
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الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع

منذ 42 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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استقر الدولار دون أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، الخميس، بعد يوم من تلقيه الدعم من أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي لم يغير شيئا من توقعات الأسواق بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.

واستقر اليورو عند 1.0606 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0598 دولار الذي بلغه في الجلسة السابقة، وبلغ الدولار 134.8 ين ياباني بعيدا عن أعلى مستوى له في شهرين عند 135.2 الذي سجله يوم الثلاثاء.

وخلال اليوم، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.48.

وارتفع المؤشر 0.36 بالمئة أمس الأربعاء بعد أن أظهرت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي انعقدت بين 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط أن جميع صانعي السياسة تقريبا يفضلون خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن كبح التضخم المرتفع بشكل غير مقبول سيكون “العامل الرئيسي” في مقدار الحاجة إلى رفع الفائدة.

    المصدر :
  • رويترز

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