الدولار يستقر مع ترقب نتائج قمة البيت الأبيض حول أوكرانيا

استقر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تركز فيه الأسواق العالمية على نتائج قمة البيت الأبيض مع الدول الأوروبية التي قد تحدد المرحلة المقبلة من الحرب في أوكرانيا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.31 بالمئة إلى 98.122 مع احتلال التطورات الجيوسياسية مركز الصدارة، بعد أن أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت تينا تينج المحللة المستقلة للأسواق في أوكلاند “في الوقت الحالي، تتوخى الأسواق الحذر”، إذ يقيم المتعاملون التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة العالمية.

وأضافت “الدولار يزداد قوة مقابل العملات الأخرى ولا يزال الإقبال على المخاطرة يقود الأسواق حاليا”، عازية ذلك إلى مؤشرات الأسهم التي سجلت مستويات قياسية مرتفعة.

واستقر اليورو عند 1.1667 دولار، مرتفعا 0.06 بالمئة حتى الآن في التعاملات الآسيوية.

وتسعى الأسواق للحصول على مؤشرات هذا الأسبوع من الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث رئيس المجلس جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية وإطار عمل سياسة البنك المركزي.

وخالفت العملات الرقمية الاتجاه العام، إذ انخفضت عملة بتكوين 0.3 بالمئة لتتراجع ليوم ثالث على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس. وتراجعت عملة إيثر 0.6 بالمئة، مواصلة خسائرها لليوم الثاني.

وسجل الدولار 147.835 ين، دون تغير يذكر عن مستوى التعاملات في الولايات المتحدة مساء أمس.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6495 مقابل نظيره الأمريكي بارتفاع 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.59245 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.351 دولار، مرتفعا 0.1 بالمئة حتى الآن خلال اليوم، بعد أن انتعش من أدنى مستوى لنطاقه المسجل على مدار الأسبوع الماضي.